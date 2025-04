Tpi.it - Benvenuti nella nuova era del riarmo (di F. Bascone)

Le spregiudicate iniziative imperiali di Donald Trump – Groenlandia, Canada, Gaza, Ucraina – come già le guerre di Putin, tradizionali e ibride, nel suo “estero vicino” e l’espansionismo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, rendono ancora più evidente che è ormai la geopolitica a guidare l’azione delle grandi potenze, piuttosto che l’ideologia, la sicurezza, la lotta al terrorismo, il ristabilimento della legalità internazionale, la conquista di mercati.L’ambizione geopolitica ha senza dubbio una componente economica, ma l’espansione della propria sfera di influenza – per non dire egemonia – è dettata in primo luogo dalla volontà di potenza, dall’appetito di un bene immateriale quale è lo status, la “grandeur”. Il motto MAGA (Make America Great Again) ispira, mutatis mutandis, la politica di Xi e di Putin quanto quella di Trump.