Oasport.it - Federica Pellegrini insiste su Sinner: “Perché è diverso dagli altri? Non doveva esserci una sospensione, ma…”

è tornata a parlare della squalifica di tre mesi che Janniksta scontando, esprimendo la propria opinione in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l’anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso“.L’ex nuotatrice ha poi proseguito: “Gli atleti vivono con un pensiero costante, quello di dover fornire un’ora di slot di reperibilità ogni giorno della vita anche quando sono in vacanza per consentire all’antidoping di andarli a trovare dovunque siano.