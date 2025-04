Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 aprile a Milano e in Lombardia: eventi, sagre e mercatini

, 112025 – Secondodicon il meteo che promette sole almeno fino a sabato e un fitto calendario di appuntamenti. A, il finale del Fuorisalone domina la scena: tra le tantissime proposte segnaliamo due grandi mostre ospitate in spazi ex industriali, una fuori città – Alcova a Varedo – e una nel cuore della metropoli, Dropcity, nei tunnel sotto la Stazione Centrale. Alla Fabbrica del Vapore, invece, la protagonista è la musica. Ma c’è molto di più da vivere in città: mostre, spettacoli,, angoli di quiete e luoghi conviviali dove rigenerarsi, giocare insieme e ritrovare connessioni autentiche. Dalla Sagra del Gorgonzola a Peschiera Borromeo al risotto e lambrusco a Mantova; dalla mostra di Padre Costantino Ruggeri a Pavia, nel centenario della nascita, fino a Sondrio, che celebra la primavera con unall’aria aperta tra tour fotografici, trekking, mongolfiere, yoga nel parco e showcooking dedicati alla cucina anti-spreco.