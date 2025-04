Non si ferma all' alt dei Carabinieri Ferito un uomo in fuga

uomo è rimasto Ferito da un colpo d'arma da fuoco in un conflitto a fuoco con i Carabinieri. È accaduto nella notte all'altezza dello svincolo di Atena Lucana dell'autostrada A2 del Mediterraneo, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, ora ricoverato all'ospedale di Polla, era insieme con altri due in un'auto che non si è fermata all'alt dei militari dell'Arma. Non si esclude che l'auto su cui viaggiavano i tre, che sarebbero stranieri, fosse risultata rubata e che nel tentativo di fuga abbia provato a investire uno dei Carabinieri presenti sul posto. Ma la dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Agi.it - Non si ferma all'alt dei Carabinieri. Ferito un uomo in fuga Leggi su Agi.it AGI - Unè rimastoda un colpo d'arma da fuoco in un conflitto a fuoco con i. È accaduto nella notte all'altezza dello svincolo di Atena Lucana dell'autostrada A2 del Mediterraneo, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, l', ora ricoverato all'ospedale di Polla, era insieme con altri due in un'auto che non si èta all'alt dei militari dell'Arma. Non si esclude che l'auto su cui viaggiavano i tre, che sarebbero stranieri, fosse risultata rubata e che nel tentativo diabbia provato a investire uno deipresenti sul posto. Ma la dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.

Salerno, non si ferma ad alt dei carabinieri: ferito in sparatoria - LaPresse. Non si ferma all'alt dei Carabinieri. Ferito un uomo in fuga.

