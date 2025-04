Ucraina inviato Usa arrivato in Russia

inviato di Trump Steve Witkoff è arrivato in Russia. Lo rende noto il Cremlino, confermando la notizia circolata nelle ultime ore. Si prevede ora l'incontro con il presidente Putin, anche se a questo riguardo il portavoce Peskov non ha voluto rispondere. La scorsa settimana Witkoff ha ricevuto a Washington l'inviato russo Dmitriev. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.30 L'di Trump Steve Witkoff èin. Lo rende noto il Cremlino, confermando la notizia circolata nelle ultime ore. Si prevede ora l'incontro con il presidente Putin, anche se a questo riguardo il portavoce Peskov non ha voluto rispondere. La scorsa settimana Witkoff ha ricevuto a Washington l'russo Dmitriev.

Raid missilistico russo su Dnipro, 1 morto. Witkoff è a Mosca, incontrerà Putin - Usa-Russia: Cremlino, Witkoff arrivato in Russia. Tregua in Ucraina, inviati Usa a Mosca per le trattative. I timori di Washington: tregua lontana, ipotesi nuove forniture. Ucraina, Usa vogliono cessate il fuoco entro Pasqua. Trump: «Incontro con Putin potrebbe essere molto presto». Meloni oggi a vertice Parigi, cdm slitta a mercoledì. Ucraina, inviato di Trump: "Cessate il fuoco vicino". Attacco russo sulla città natale di Zelensky. Tregua in Ucraina, la Russia frena sulla proposta statunitense: "È frettolosa e rappresenta solo l'approccio di Kiev". Ne parlano su altre fonti

Guerra Ucraina, l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia: oggi il vertice con Putin - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia. Lo riferisce Ria Novosti. Le notizie di oggi - 11 aprile - ... (ilmessaggero.it)

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Finiti a Istanbul i colloqui tra Usa e Russia - L’allarme del leader di Kiev: “Completato il trasferimento di 67mila soldati russi, vogliono sfondare verso Sumy” ... (repubblica.it)

Ucraina, l'inviato Usa per il Medioriente: "Nuovi colloqui con Mosca in Arabia Saudita per il cessate il fuoco" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.120. Dopo la telefonata tra Putin e Trump, proseguono i tentativi per arrivare a un cessate ... A riferirlo è stato l'inviato speciale degli Stati Uniti ... (msn.com)