Due lavoratori in nero nel panificio | multa di oltre 10mila euro per il titolare

multa di oltre 10mila euro per il titolare di un panificio in cui sono stati scoperti due lavoratori in nero. É successo nei giorni scorsi a Verbania, durante un controllo del Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, intervenuti su segnalazione dei colleghi della sezione Radiomobile.

