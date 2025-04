Lapresse.it - Dazi Trump, Tajani: “No guerra commerciale, Ue conta su missione Meloni”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioè tornato sul tema deiamericani. “Lanegli Usa del presidente del Consiglio” Giorgia, che si recherà da Donaldil 17 aprile, “sarà utile per far sì che si possa rinforzare il dialogo non solo fra Italia e Usa ma fra Ue e Usa” e “l’Europamolto sulladi”. Lo ha detto parlando a ‘Mattino Cinque News’ in collegamento dall’India. “Noi abbiamo lavorato sempre perché la reazione europea fosse prudente, infatti la decisione presa prima del rinvio era di dare solo un segnale politico, perché si è trattato di scongelare una vecchia lista diche poi noi italiani siamo riusciti a far modificare, penso soprattutto al settore vitivinicolo” ha aggiunto. Secondo quanto ha riferito, l’Uesulla visita dia Washington per “spingere per trattative positive” per arrivare all’obiettivo “zero”.