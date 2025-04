Metropolitanmagazine.it - Il verde pistacchio è il nuovo nude (ed è già un trend nail)

C’è un colore che, silenziosamente, ha conquistato le mani di chi ama cambiare smalto a seconda dell’umore, delle stagioni o semplicemente per puro divertimento. Si chiama, e no, non stiamo parlando del gelato. È una tonalità dichiara ma non banale, morbida ma piena di carattere, capace di adattarsi a qualunque stile.Ilè il colore che funziona tutto l’anno (non solo in primavera)La sua versatilità lo rende una sorta di camaleonte del mondos. Mentre in inverno si tende a scegliere verdi profondi come il bosco o il muschio, e in autunno si vira verso l’ulivo sofisticato, ilsi ritaglia il suo spazio in ogni stagione. È quella sfumatura che riesce a far sentire le unghie curate senza essere eccessive, luminose senza sembrare fluo, delicate ma mai invisibili.