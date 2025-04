Regionali in Campania tavoli congiunti del Pd irpino e sannita

In vista dell'appuntamento elettorale regionale del prossimo autunno, le segreterie provinciali del Partito Democratico di Avellino e Benevento, consapevoli del comune destino dei propri territori, hanno inteso avviare un lavoro congiunto di analisi e proposta politica con l'obiettivo di elaborare un documento unitario che qualifichi, vincolandolo, il programma di mandato del centro sinistra campano nel quinquennio 2025-2030.Si tratta di un lavoro aperto ed inclusivo che le due Province interne della Campania, segnate dai medesimi problemi strutturali – ampi territori che l'inverno demografico rende sempre più inabitati – vogliono predisporre affinché divenga patrimonio, obiettivo e tormento dell'intero panorama politico, sociale ed economico regionale.Sono stati pertanto allestiti sei tavoli di lavoro congiunti cui spetterà l'elaborazione programmatica per argomenti.

