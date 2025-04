Quotidiano.net - Cesare Cremonini ed Elisa lanciano il nuovo singolo estivo "Nonostante tutto"

''Sai che a volte la felicità ti viene a cercare'', cantano all'unisonoed, mentre pompa la cassa ''atomica'' ed esplode l'estate nel lorodecisamente destinato a scalare le hits e candidarsi tra i tormentoni estivi. Il '''' del titolo, che viene ripetuto ossessivamente danel ritornello senza infingimenti, non nasconde la consapevolezza di un periodo non certo facile per il mondo, ma con l'estate alle porte la parola che risuona di più nel, ballabilissimo,è ''felicità''. ''Sai che a volte la felicità/Poi ti viene a cercare/Ti lascia un segno nell'anima/Che ti sembra l'estate/Corrile incontro tu chiamala/Leggera senza una nuvola/Se arriva in fondo/A una pagina/Tu non la strappare''. '''', racconta infatti, ''è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza.