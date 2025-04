Lanazione.it - Torna l'irresistibile comicità di Francesco Cicchella al Verdi di Montecatini Terme

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 11 aprile 2025 –al Teatrodiun campione d’incassi:. Questa sera, a partire dalle 21, l’attore comico e imitatore napoletano porterà “Tante belle cose” sul prestigioso palcoscenico termale: un’ora e mezza diper un tutto esaurito annunciato (tutti gli artisti campani,in primis, da queste parti da sempre fanno sold out). In un salotto televisivo, unormai sessantenne sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista partenopeo traccia un bilancio della sua lunga e brillante carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita.