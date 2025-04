Campioni mondiali di scherma al Palazzo dei Musei con l' evento All Stars Fencing 2025

Palazzo dei Musei di Modena si trasformerà nella splendida cornice di All Stars Fencing 2025, un evento esclusivo dedicato alla scherma internazionale, in programma dalle 15.30 alle 18. Organizzato da Pentamodena, la manifestazione vedrà protagonisti alcuni tra i. Modenatoday.it - Campioni mondiali di scherma al Palazzo dei Musei con l'evento "All Stars Fencing 2025" Leggi su Modenatoday.it Sabato 12 aprile, il Cortile deldeidi Modena si trasformerà nella splendida cornice di All, unesclusivo dedicato allainternazionale, in programma dalle 15.30 alle 18. Organizzato da Pentamodena, la manifestazione vedrà protagonisti alcuni tra i.

Campioni mondiali di scherma al Palazzo dei Musei con l'evento "All Stars Fencing 2025". Sport: gli atleti dell’Aeronautica Militare sul tetto del mondo nella scherma. Importanti traguardi conseguiti anche in altre discipline.. A Pisa la Coppa del mondo di scherma paralimpica: prima tappa verso le olimpiadi di Los Angeles 2028. Campionati internazionali di scherma giapponese, atleti casertani conquistano il podio. Scherma, i nuovi ranking mondiali: Marini n°1 nel fioretto. Record di partecipanti ai Mondiali, in palio punti per il ranking di qualificazione olimpica. Ne parlano su altre fonti

Workshop di Scherma a Milano: Eventi e Partecipazioni - Scopri i principali workshop di scherma a Milano nel 2025, con dettagli su eventi e opportunità di partecipazione. (milanosportiva.com)

Scherma - Premio. Anche la Di Francisca al "Fedeltà allo sport» - Ha confermato la sua partecipazione una delle stelle della scherma mondiale: Elisa Di Francisca; ed uno fra gli allenatori di volley più vittoriosi al mondo di sempre ... Giovanna Trillini e Diana ... (msn.com)

CUS Siena, Lorenzo Giannini convocato come fisioterapista ai Campionati Mondiali di Scherma under 17 e under 20 in Cina - Grande soddisfazione per tutto il CUS Siena in seguito alla convocazione quale fisioterapista della nazionale di Lorenzo Giannini ai Campionati Mondiali di Scherma under 17 e under 20 in svolgimento i ... (radiosienatv.it)