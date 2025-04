Internews24.com - Biraghi: «Ho perso le ultime quattro finali europee, una con l’Inter! Dispiace, ma non ho rimpianti…»

di Redazione: «Hole, una con, ma non ho rimpianti.» Le parole del terzino del TorinoIntervistato da Tuttosport, il terzino del Torino ed ex Inter, Cristiano, ha parlato cosi:N CARRIERA TANTI TROFEI MA ANCHE RIMPIANTI – «Io hole: una cone tre con la Fiorentina. È chiaro chequando arrivi così vicino a un’impresa e non la realizzi. Ma è anche vero che in finale uno vince e uno perde per forza, magari perché sono più bravi gli altri o perché non rendi come speravi. Non ho rimpianti, no».IL FUTURO DIDOPO IL RITIRO – «Più allenatore che dirigente, perché mi rendo conto che d’estate a me manca tantissimo il campo. Non so ancora quando accadrà, non penso sarà tra dieci anni: però, chi può dirlo?».