Manchester City-Cristal Palace il pronostico | fiducia in Guardiola ma occhio al GOL

Manchester City e Crystal Palace all’Etihad Stadium alle ore 13:30. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.50, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 4.50 e 5.75.Come arrivano al match Manchester City e Crystal PalaceContinua il periodo negativo del Manchester City dopo lo scialbo 0-0 nel derby con il Manchester United, che ha visto la squadra di Pep Guardiola scivolare al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League. Leggi su Sololaroma.it Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, sabato 11 aprile, ci aspettano cinque partite valide per il 32° turno di Premier League: il programma di giornata si aprirà con il match trae Crystalall’Etihad Stadium alle ore 13:30. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.50, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 4.50 e 5.75.Come arrivano al matche CrystalContinua il periodo negativo deldopo lo scialbo 0-0 nel derby con ilUnited, che ha visto la squadra di Pepscivolare al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League.

