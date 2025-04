Anteprima24.it - Stroncata da un malore improvviso a 34 anni, lutto cittadino oggi negli Alburni

Tempo di lettura: 2 minutiBandiere a mezz’asta e chiusura degli edifici pubblici per la durata delle esequiepomeriggio a Sicignano degli.È quando disposto dal sindaco del Comune di Sicignano degli, Giacomo Orco, per Maria Grazia Iannone, una giovane mamma di 34, deceduta ieri a seguito di uncausato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio.La donna, mamma di una bambina, ieri mattina ha avvertito unquando si è accasciata al suolo. Inutili i disperati tentativi di salvare la 34enne e le chiamate al 118 fatte da amici e parenti tanto da far giungere sul posto oltre che l’ambulanza del 118, anche l’elisoccorso. La 34enne dopo qualche minuto di agonia è deceduta. Ogni tentativo dei sanitari di rianimare la donna è svanito quando il cuore della 34enne, ha smesso di battere probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.