Rievocazione storica a Villa Arconati | una giornata di inizio Ottocento per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen

Villa Arconati a Bollate: domenica 13 aprile torna "Il Filo della Storia", il progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de "Il tempo ritrovato" per rivivere la storia attraverso appuntamenti che riportano Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato. Il primo appuntamento del 2025 farà ritornare la Villa nella raffinata eleganza di inizio Ottocento in occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Regency in Villa Arconati Per "Età della reggenza" (in inglese Regency era) si intende il periodo della Storia del Regno Unito compresa tra il 1811 e il 1820 ed apre la fase conclusiva dell'Era georgiana. La raffinata eleganza che caratterizza questo periodo storico è tornata in auge grazie alla celebre e amatissima serie televisiva Bridgerton, che ha risvegliato l’interesse di molti per gli usi e costumi dei secoli passati: è la stagione dei pettegolezzi, le cronache mondane, i balli, gli abiti confezionati su misura dalla modista, il debutto in società delle giovani signorine di buona famiglia, la ricerca spasmodica di un buon matrimoni. Ilgiorno.it - Rievocazione storica a Villa Arconati: una giornata di inizio Ottocento per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen Leggi su Ilgiorno.it Bollate (Milano) – Quarta edizione per uno degli appuntamenti più amati dai visitatori dia Bollate: domenica 13 aprile torna "Il Filo della Storia", il progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de "Il tempo ritrovato" per rivivere la storia attraverso appuntamenti che riportanonei secoli più significativi del proprio passato. Il primo appuntamento del 2025 farà ritornare lanella raffinata eleganza diin occasione dei 250di. Regency inPer "Età della reggenza" (in inglese Regency era) si intende il periodo della Storia del Regno Unito compresa tra il 1811 e il 1820 ed apre la fase conclusiva dell'Era georgiana. La raffinata eleganza che caratterizza questo periodo storico è tornata in auge grazie alla celebre e amatissima serie televisiva Bridgerton, che ha risvegliato l’interesse di molti per gli usi e costumi dei secoli passati: è la stagione dei pettegolezzi, le cronache mondane, i balli, gli abiti confezionati su misuramodista, il debutto in società delle giovani signorine di buona famiglia, la ricerca spasmodica di un buon matrimoni.

Rievocazione storica a Villa Arconati: una giornata di inizio Ottocento per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen. La macchina del tempo fa tappa a Villa Ronchi. A Villa Guglielmi la 12esima edizione di ‘Festa di Corte’: un tuffo nella storia di Fiumicino. 12ª edizione della “Festa di Corte” a Villa Guglielmi. Parabiago torna al 1339 con la Giornata medievale e la rievocazione storica della battaglia. Villa di Poppea a festa per l'8 Marzo: visite guidate e rievocazione storica a Torre Annunziata. Ne parlano su altre fonti

La macchina del tempo fa tappa a Villa Ronchi - Due rievocazioni storiche con centinaia di figuranti. Domenica un viaggio nei secoli. dai Celti alle guerre mondiali. (msn.com)

Battaglia di Parabiago: domenica 6 aprile la rievocazione storica - Si potrà assistere domenica 6 aprile a Villa Corvini di Parabiago alla rievocazione storica della Battaglia di Parabiago, giunta alla sua quarta edizione. D ... (settenews.it)

Rievocazione storica e pellegrinaggio: eventi significativi per il Giubileo 2025 a Roma - L'Associazione La Storia in Cammino APS organizza un corteo storico a Roma il 19 luglio 2025 per il Giubileo, promuovendo spiritualità e tradizione attraverso un pellegrinaggio che coinvolge diverse c ... (gaeta.it)