Papa Francesco a sorpresa nella Basilica San Pietro con poncho pantaloni neri e pantofole chiuse senza zucchetto e veste bianca - VIDEO

Papa Francesco ha visitato la Basilica di San Pietro per vedere con i propri occhi gli ultimi restauri. È apparso a sorpresa con un abbigliamento decisamente inedito: pantaloni neri, pantofole chiuse, una maglia di lana Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco a sorpresa nella Basilica San Pietro con poncho, pantaloni neri e pantofole chiuse, senza zucchetto e veste bianca - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Bergoglio si è mostrato in pubblico in una versione completamente ineditaha visitato ladi Sanper vedere con i propri occhi gli ultimi restauri. È apparso acon un abbigliamento decisamente inedito:, una maglia di lana

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro. Il Papa a sorpresa in Basilica: altro fuoriprogramma per il Pontefice convalescente. Papa Francesco visita a sorpresa la basilica di San Pietro. Il Papa a sorpresa nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco arriva a sorpresa nella Basilica di San Pietro per controllare i lavori. Papa Francesco visita a sorpresa la Basilica di San Pietro e saluta le restauratrici. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco visita a sorpresa a San Pietro: voleva ringraziare le restauratrici della basilica - Il Pontefice non indossava l’abito talare, ma era avvolto in una cappa. Era sorridente e sereno, segno di una buona convalescenza. Forse parteciperà alla lavanda dei piedi del Giovedì Santo di Pasqua ... (quotidiano.net)

Papa Francesco a sorpresa in Basilica a San Pietro, senza abito bianco e con un poncho - La convalescenza delle sorprese. Giovedì, prima delle 13, Papa Francesco si è recato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Una nuova uscita inattesa dopo quella di domenica in occasione della Mess ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto (per non dare nell'occhio) - Le ultime immagini video di Papa Francesco - ripreso stamattina da qualche turista – mentre era in basilica per il secondo blitz nell'arco di qualche giorno, stanno creando un ... (msn.com)