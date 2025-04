Ilfattoquotidiano.it - Clima rovente a Sanremo, la Rai diffida il Comune e scoppia la guerra dei marchi: cosa sta succedendo

Ilsi fae il futuro del Festival diritorna al centro della scena. Dopo la sentenza del Tar della Liguria contro l’affidamento diretto alla Rai, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato il prossimo 22 maggio dopo il ricorso dell’azienda pubblica, ildella città dei fiori ha pubblicato il bando di gara per la ricerca di un partner al quale affidare le edizioni dal 2026 al 2028, con una possibile deroga di due anni.A stretto giro, come rivela l’agenzia Ansa, arriva la risposta di Viale Mazzini: l’ufficio legalel’amministrazione guidata da Alessandro Mager dal concedere in licenza idel Festival a beneficio di altre emittenti. Per la Rai isono legati “inscindibilmente al format e quindi in nessun caso possono essere utilizzati da altre emittenti“.