Lanazione.it - Massimo Dapporto e Fabio Troiano hanno chiuso la stagione teatrale al Capodaglio di Castelfranco

Arezzo, 11 aprile 2025 – Con lo spettacolo Pirandello Pulp, interpretato da, si è conclusa ladel Teatro Wandadidi Sopra, nel comune diPiandiscò. Un finale suggestivo che ha segnato il termine di un percorso ricco di emozioni, riflessioni e partecipazione da parte del pubblico.sono stati impegnati in un testo che rilegge in chiave provocatoria e attualissima Il Giuoco delle Parti di Luigi Pirandello. L’impianto scenico è quello di una prova, ma la finzione si confonde ben presto con una realtà carica di tensioni e sorprese. Siamo sul palco, dove dovrebbe andare in scena il celebre dramma pirandelliano. Maurizio, regista navigato, attende l’arrivo del tecnico luci. Ma si presenta Carmine: un personaggio atipico, lontano anni luce dal ruolo tecnico che dovrebbe ricoprire.