Zon.it - Agropoli, 51enne arrestato per aver rimosso il braccialetto elettronico

Il giorno 8 aprile, ad(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto undel luogo perché aveva, senza alcuna autorizzazione, il dispositivo di controlloviolando quanto disposto dal giudice con la misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del” alla quale era già sottoposto.Su disposizione di questo Ufficio la persona in stato di arresto è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania per essere giudicato con le forme del rito direttissimo.Il giudice ha convalidato l’arresto contestualmente disponendo una misura cautelare personale.Il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificato nel corso del processo.Segui ZON.IT su Google News.