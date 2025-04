Laprimapagina.it - Incidente stradale a Parrano: auto si schianta contro un casaletto

Unnomo si è verificato sulla strada provinciale 104 a(TR). La squadra dei vigili del fuoco di Orvieto è intervenuta prontamente per soccorrere un uomo che, alla guida della propriavettura, ha perso illlo e si ètoun.Il conducente è stato estratto dalle lamiere contorte del veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero. L’uomo è stato affidato agli operatori sanitari e trasferito d’urgenza tramite elisoccorso.Sul luogo dell’sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi e per gestire la situazione.