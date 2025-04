Anteprima24.it - Spaccio di stupefacenti, arrestato un 27enne

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della mattinata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventisettenne del posto, pregiudicato, residente in questo capoluogo, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente del tipo HASHISH.L’arresto scaturisce da servizi mirati alla prevenzione e al contrasto di attività didi sostanzeeffettuati dalla Squadra Mobile di Benevento.In particolare, a seguito di attività info-investigativa e ripetuti servizi di osservazione, pedinamento e controllo, i poliziotti avevano intuito che in un quartiere ubicato nella parte bassa della città era in atto una fiorente attività di.Pertanto, al fine di accertare se effettivamente la persona quest’oggi tratta in arresto detenesse sostanze illegali all’interno della propria abitazione, gli operatori della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire effettuando una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo.