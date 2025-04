Ilfattoquotidiano.it - “Ha ricevuto cinque donne romene in regalo per far sesso”: Jean-Claude Van Damme accusato di traffico sessuale. Il manager furioso: “Fatti inesistenti”

Accuse pesantissime contro l’attore, produttore ed ex culturista belgaVan, celebre per i suoi film d’azione come “Lionheart” e “Kickboxer”, “Double Impact” e “Street Fighter”. A sganciare la “bomba” mediatica è stata l’emittente Antena 3 CNN. Dunque l’attore avrebbebenpronte a farcon lui. Le accompagnatrici però facevano parte di un gruppo criminale guidato da Morel Bolea.Il tutto sarebbe accaduto a Cannes e negli atti d’accusa, la parte più pesante, riguarda il fatto che Vanfosse perfettamente a conoscenza che quelleprovenivano da un’organizzazione di trafficanti.Ad Antena 3 CNN è intervenuto l’avvocato di una delle presunte vittime, Adrian Cuculis: “Diversi romeni, attualmente indagati per formazione di un gruppo criminale e sfruttamento della prostituzione, – ha dichiarato – avrebbero offerto aVanaffinché avesse rapporti sessuali con loro”.