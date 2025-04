Tpi.it - L’interesse umano e la barbarie dell’Occidente (di Elena Basile)

Siamo abituati a considerare la storia umana, in particolare, come un continuo miglioramento dell’organizzazione della società umana. L’ideologia capitalistica e quella marxista hanno infatti sottolineato come dalle società primitive, dall’impero romano e dalla società medievale all’epoca moderna, grazie alla rivoluzione industriale e alla rivoluzione francese, il progresso identificato con il più diffuso benessere materiale e la protezione dell’individuo contro il potere politico, non ha avuto ostacoli. Nell’interpretazione capitalistica e marxista, il dominio dell’uomo sulla natura, grazie allo sviluppo della scienza e della tecnica, è stato un fattore essenziale dell’evoluzione umana. Lo storicismo marxista ha voluto vedere nelle conquiste della classe operaia e nel suffragio universale passi in avanti fondamentali, accanto alla divisione dei poteri, nella costituzione delle democrazie europee.