Monossido mamma salva l’intera famiglia

Sant’Angelo in Vado (Pesaro), 9 dicembre 2024 – Ha avuto la prontezza di capire subito che ilstava aggredendo i suoi tre bambini, oltre che lei stessa: così ha spalancato le finestre della casa, poi ha chiamato i soccorsi. Ed ha evitato la tragedia. E’ successo l’altra notte nella zona di S.Angelo in Vado, in una casa in cui, al momento del fatto, c’erano solo la(di origine straniera) e i suoi tre figli di 12, 11 e 8 anni. L’inizio del dramma è quello tipico di questi episodi: unache prepara la cena con un braciere di carboni ardenti e poi, invece di spegnere tutto, lo lascia acceso per il resto della serata per scaldarsi, per combattere il freddo. Accade la stessa cosa in questa casa. Solo che a un certo punto, la donna, che è ben integrata nel suo tessuto sociale, parla bene anche italiano, sia lei che i bambini, e viene descritta come molto sveglia, vede che i tre figlioletti accusano tutti gli stessi sintomi, in contemporanea: vomito e mal di testa.