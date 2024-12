361magazine.com - Mariotto punzecchia Striscia dopo il tapiro. Tornerà a Ballando?

Leggi su 361magazine.com

Guillermointerviene sui socialla messa in onda del servizio dila Notizia e ila lui assegnato per la vicendaBotta e risposta tra Guillermoe Valerio Staffelli per la consegna deldila Notizia. Il servizio è andato in onda ieri sera e il giudice dicon le Stelle, che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé per aver lasciato lo studio in diretta, ha scritto sui socialndo il Tg satirico.prima di postare sui social, in una intervista con Fanpage, lo stilista ha dichiarato: “Mentre lui parlava, io gli dicevo: ‘Vai via, vecchiume’. Gliel’ho detto: ‘Lei usa una retorica antiquata e ha anche i capelli tinti’. Non sapeva poi a che attaccarsi. . Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malafede e tutto questo io lo detesto.