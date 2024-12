Lanazione.it - Le Letture della domenica di La Nazione: un viaggio nella storia di Arezzo

"Da quasi trenta secoli parla di te lae mille e mille pagine consacra alla tua gloria". La seconda strofa dell’InnoGiostra del Saracino, scritto da Alberto Severi e messo in musica da Giuseppe Pietri, ispira l’idearedazione che portò per la prima volta sulle paginecronaca dide Lale "" nel 2014. Dopo dieci anni diventano un volume in regalo con Lache ha come titolo "Parla di te la", come recita Terra d’, inno cantato a squarciagola prima delle carriere in piazza Grande. Una prima raccolta dellepiù significative fra le oltre cinquecento pubblicate fino a oggi, grazie ai partner dei 165 anni de Lache hanno sostenuto l’iniziativa. Untutto da leggere in cui si parte dalla fine maestria degli Etruschi nel realizzare la Chimera per arrivare alla drammatica grazia del film “La vita è bella”, si affronta l’orroreguerra mondiale nei Diari di Pieve e si godemagia degli Affreschi di PieroFrancesca, ci si compiace di Ponte Buriano scampato alle mine dei tedeschi che però tirarono giù storica la Torre di Berta.