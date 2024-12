Gamberorosso.it - Un "piccolo mondo antico" nella campagna piacentina è una delle migliori trattorie d'Italia

Leggi su Gamberorosso.it

Si fa tanto parlare di tradizione e di voglia di trattoria, ma non è mica semplice trovarne di posti così. L'Ostreria dei Fratelli Pavesi, tra i sette nuovi Tre Gamberi della guida Ristoranti d'2025, si trova in un'antica corte agricola nascostadove si seguono i ritmi lenti di una volta e il rito della tavola è onorato secondo le regole della comunità ma con un'andatura attuale, senza preclusioni e con apertura mentale. Il legame e la solidarietà con i produttori della zona sono la conditio sine qua non perché "il chilometro zero non è un dogma ma un'opportunità", e qualche rilettura più moderna rinfresca una proposta che comunque sa fare felicissimo anche il più intransigente dei puristi. Provare la bomba di riso col piccione per credere.Fratelli Pavesi Ostreria Pavesi ph Andrea Di LorenzoL'Ostreria dei Fratelli PavesiC'è qualcosa di magico nel "luogo" dei fratelli Pavesi, gli spazi ampi d'estate, la corte, le luci; quando le stagioni si fanno rigide, si fende la nebbia per approdare in un ambiente caloroso.