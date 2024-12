Inter-news.it - Stramaccioni: «Inter solida, resta favorita. Solo questo da rivedere»

Andreaha parlato nel post-partita di-Parma, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Ne ha parlato l’ex allenatore in collegamento su DAZN.IL COMMENTO – Andreasi è espresso a DAZN al termine di-Parma, match vinto dai nerazzurri 3-1: «L’mi è piaciuta, con una pzionee massiccia. Ha mandato tanti giocatori al tabellino. Mancatoil gol di Lautaro Martinez, ma credo che l’possa essere molto soddisfatta stasera. Se proprio devo trovare un elemento non così positivo dei nerazzurri è quello legato agli errori offensivi dell’argentino. Soprattutto il primo, in cui penso che avrebbe potuto fare di più. Si tratta di un attaccante, un killer d’area di rigore, quindi è normale ci sia rammarico. Non è un problema, assolutamente, ma ritrovare il gol sarebbe importante».