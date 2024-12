Oasport.it - Scherma, doppietta da sogno nel fioretto maschile a Takasaki. Foconi regola Macchi in Coppa del Mondo

Busan chiama,risponde. E’ un weekend indimenticabile per ilazzurro indel. Dopo il doppio trionfo in Corea del Sud in campo femminile – merito della vittoria di Tangherlini, il terzo posto di Cristino e il successo nella prova a squadre – gli azzurri mettono a referto una straordinarianella città giapponese, teatro questo fine settimana della seconda tappa dedicata alla rassegna itinerante grazie al successo di Alessio, vincitore in un derby con Filipporisolto solo all’ultima stoccata.Giornata semplicemente dilagante quella dei due atleti seguiti dal CT Stefano Cerioni, inaugurata con le vittorie nel tabellone da 64, tutte contraddistinte da sfide in casa.ha infattito Francesco Ingargiola per 15-10, stesso risultato maturato nel vìs-a-vìs trae Giuseppe Franzoni.