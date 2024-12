Lanazione.it - Capannori: in arrivo cimitero per animali e nuove iniziative per i diritti degli animali

Arriva ailper gli, cani e gatti in primis ma anche altri di affezione che fanno parte della famiglia. Va ancora individuato il luogo preciso. Il Comune istituirà poi la figura del garante deie arriveranno altri due sgambatoi per Fido. Verrà anche potenziato lo "Sportello a quattro zampe". In seguito l’obiettivo sarà istituire un Albo comprendente le associazioni ed i privati in possesso dei titoli necessari allo stallo dida affezione ed in stato di abbandono, affinché possa essere favorita la conoscenza di tali nominativi tra la cittadinanza che necessita di detto servizio. Infine ci sarà l’esigenza di stipulare convenzioni a prezzi calmierati con le cliniche veterinarie del territorio.