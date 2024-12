Ilrestodelcarlino.it - Aumento delle gang giovanili armate di coltelli: allarme in Nord Italia

È un fenomeno sempre più diffuso. Giovani che escono di casa e si aggirano per le strade muniti di. Un fenomeno che riguarda siani che stranieri, giovani adolescenti e ragazzi appena maggiorenni. Latipo è composta da meno di 10 persone in prevalenza di genere maschile, di età tra i 15 e i 24 anni. Commette atti di bullismo, risse, percosse e lesioni, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica. Sembra che l’uscire di casa con una lama in tasca, in certi contesti, sia una sorta di rito di passaggio all’età adulta. "Lo porto con me perché ce l’hanno tutti" sono i commenti dei ragazzini cresciuti troppo in fretta. Molti non danno giustificazioni, per alcuni è un discorso emulativo, è diventata per certi versi quasi una moda, per alcuni girare con un coltello è uno status symbol.