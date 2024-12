Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera: premiate otto aziende brianzole per 50 anni di fedeltà associativa

Leggi su Ilgiorno.it

Sono circa 20 ledelle 250 micro e piccole imprese lombarde presenti adin, il più importante evento del settore aperto fino a domani nei padiglioni di Rho.simbolo del saper fare brianzolo sono stateper i 50di. Il presidente di Apa Confartigianato Imprese, GiovMantegazza, ha spiegato il senso di questa appartenenza: "L’obiettivo di Apa ConfArtigianto è essere non solo un’ancora, ma anche un motore di trasformazione e innovazione. Le imprese creano relazioni e manufatti e lo sanno fare in modo serio, autentico, innovativo, generoso, professionale. L’artigianato sta cambiando, sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Di fronte ai mutamenti economici e sociali che caratterizzano il nostro tempo, non dobbiamo considerarlo un settore in declino, come viene talvolta erroneamente percepito.