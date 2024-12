Ilgiorno.it - Truffatore sbadato: sbaglia pulsante e blocca l’esame per la patente

Como, 6 dicembre 2024 – Hato a schiacciare ildi avvio,ndo tutto il suo esame e le speranze di ottenere ladi guida. Un uomo di 28 anni originario del Bangladesh, residente a Milano, è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti ieri mattina in via Tentorio negli uffici della Motorizzazione, su richiesta di un esaminatore che si è insospettito quando, dopo aver dato il via alla sessione d’esame, si è accorto che la procedura si erata: infatti il candidato non aveva regolarmente premuto ild’avvio, fermando di fatto tutta la sessione, facendo sospettare che potesse non essere autonomo nell’affrontare le domande. Addosso gli è stato trovato un dispositivo wireless collegato con un suggeritore esterno.