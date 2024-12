Perché Iolanda Apostolico si è dimessa | Si sentiva schiacciata ora realizzerà il sogno di coltivare la terra

Leggi su Open.online

non ha maturato la pensione. Ma ha dato lo stesso le dimissioni dalla magistratura. Per stoppare processi politici e via social. 60 anni, la giudice di Catania si èun anno dopo gli attacchi di Matteo Salvini. A causa della sua decisione del 30 settembre 2023. Ovvero quella di non convalidare i trattenimenti di quattro cittadini tunisini nel Cpr di Pozzallo. Ritenendo incostituzionale e contrario alle norme Ue il decreto Cutro. Pochi giorni dopo il leader della Lega ha postato il frame di un video che la ritraeva a un sit in sul diritto d’asilo.15 dicembre«La sottoscritta chiede di poter rassegnare le proprie dimissioni volontarie a far data dal 15 dicembre», ha scritto al Csm il 3 ottobre. Il plenum ha approvato. Mentre alcuni amici, riporta Repubblica, dicono che «si, non era più serena, aveva timore di ridiventare un bersaglio».