Pensioni 2025: chi rischia tagli e riduzioni? cause, eccezioni e soglie aggiornate da conoscere

L’arrivo delporta novità significative per i pensionati italiani. Sebbene nessuno generalizzato sia previsto per legià liquidate, alcune situazioni specifiche potrebbero comportare una riduzione dell’importo percepito. Tra rivalutazioni, nuovedi reddito e regole sul cumulo, è fondamentale capire chiuna decurtazione e come prevenirla. Rivalutazione e incrementi sulle: le novità di GennaioA gennaio, scatterà un aumento degli importistici grazie alla rivalutazione, un meccanismo che adegua leal costo della vita. Il trattamento minimo salirà a 603,39 euro, influenzando tutte lelegate a prestazioni aggiuntive come integrazioni e maggiorazioni sociali. Questo aggiornamento garantirà importi più alti per la maggior parte dei pensionati, ma potrebbe incidere negativamente su chi supera determinatedi reddito, portando alla perdita di benefici accessori.