Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: sorpresa Murisier, Odermatt battuto. Italia disastrosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.38 Attenzione a Crawford, appena 0.04 di ritardo al secondo intermedio. Sta attaccando senza paura.19.37 Tocca al canadese James Crawford.19.36 Verso una doppietta svizzera.al comando con 0.20 sue 0.35 su Hrobat. 4° Kriechmayr a 0.65, 5° Bennett a 0.88.molto peggio delle già scarne aspettative: 11° Paris a 1.69, 13° Schieder a 1.81, 14° Casse a 2.04.19.35 Niente podio per Kriechmayr, quarto a 65 centesimi., a 32 anni, verso la prima vittoria della carriera.19.34 Kriechmayr accusa 0.22 al primo rilevamento. Poi che i primi a partire siano stati agevolati è ormai fuori di dubbio.Eppure Kriechmayr è dietro di appena 0.21 al secondo intermedio, non un secondo come gli azzurri.19.33 Partito l’austriaco Vincent Kriechmayr.