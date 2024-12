Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, chi si salva? Spunta un nome su tutti che ha convinto i quotidiani

Leggi su Spazionapoli.it

Una serata negativa per il, eliminato dalla Coppa Italia contro la. Chi sidegli azzurri? C’è unche ha guadagnato ottimi voti. Chi sidella sfida tra? Gli azzurri sono stati eliminati dalla Coppa Italia, uscendo dallo Stadio Olimpico di Roma con un pesante 1-3. Molte le note negative di una squadra schierata nei suoi titolari in maniera inedita, con tanti giocatori in campo dal minutaggio relativamente scarso fino a questo momento.Antonio Conte ha spiegato la scelta, motivandola con la necessità di fare delle valutazioni su alcuni componenti della rosa. Al netto di questo, però, ilha avuto non pochi problemi nell’espressione tattica di quelle che sono le idee del gioco del tecnico. Di contro, laha mostrato maggiori solidità ed è riuscita a superare gli azzurri.