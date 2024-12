Thesocialpost.it - Addio al dottor Giovanni Crociati, “il medico del cuore”: enorme perdita per la comunità

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi Bellaria Igea Marina piange la scomparsa del, stimato cardiologo che per decenni ha dedicato la sua vita professionale e personale al servizio degli altri. A 86 anni, illascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi pazienti, ma in tutta la città, che lo ricorda come un uomo di straordinario spessore umano e professionale.Una carriera al servizio della genteè stato un punto di riferimento nella sanità locale, ricoprendo numerosi incarichi di prestigio: socio fondatore di Aido e Ior, segretario provinciale dei cardiologi extraospedalieri e coordinatore della branca di Cardiologia dell’area specialistica ambulatoriale della provincia di Rimini. La sua dedizione non si limitava alla medicina: ile si è impegnato attivamente nel volontariato, nel mondo cattolico e nella politica locale, qualità che gli valsero nel 2020 il premio Panzini, la massima onorificenza cittadina.