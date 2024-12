Oasport.it - WEC, Kevin Magnussen firma con BMW per il 2025

correrà per BMW Motorsport nella prossima stagione agonistica. Il danese, pronto quindi per tornare nelle ruote coperte, è atteso nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship o nel FIA World Endurance Championship nel.Non conosciamo ancora in quale serie verrà impiegato il figlio di Janche disputerà domenica ad Abu Dhabi l’ultimo appuntamento in carriera valido per il Mondiale di F1 (a meno di un nuovo ritorno).Il 32enne ha gareggiato nell’IMSA WTSC con Cadillac Racing nel 2021 a tempo pieno imponendosi nel GP di Detroit.ha gareggiato nella 24h Le Mans in LMP2 con Inter Europol Competition 2021 ed ha partecipato nel 2022 alla 12h del Golfo (Intercontinental GT Challenge) con il padre Jan a bordo di una Ferrari GT3 schierata da MDK Motorsport.