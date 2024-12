Ilgiorno.it - Più di un milione per le scuole. Nuovo look alla primaria Munari e la Leonardo sarà più sicura

Arrivano importanti investimenti per lea Monza. La giunta ha impegnato notevoli risorse per gli interventi di rifacimento del cortile e della rete di smaltimento delle acque e per i lavori sulle facciate della scuola, e per la sicurezza della scuola mediada Vinci, con il progetto per nuove opere in ottica di prevenzione e rilevazione degli incendi. L’intervento sullariguarda la riqualificazione di due aree del cortile della scuola, attualmente pavimentate in asfalto, per creare uno spazio multifunzionale che possa essere utilizzato sia per attività ludiche e ricreative sia per iniziative didattiche. Le superfici delle due porzioni di cortile, di circa 150 e 300 metri quadrati, saranno sostituite con una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata e materiali ecologici.