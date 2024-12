Lanazione.it - Avenza, sabato manifestazione davanti ai pali gialli di giovani e non

Se a Carrara degli anni Ottanta tutti ricordano le vasche di via Roma, addi quel periodo tutti ripensano invece aidi via Sforza dove si davano appuntamento centinaia di avenzini. I residenti dopo aver ridipinto ihanno organizzato una festa per ricordare i ‘bei tempi’, quando via Sforza pullulava di negozi e di tanti ragazzi di tutte le età. E così peralle 17,30 in via Carlo Sforza residenti e commercianti hanno organizzato una grande festa di strada, che sarà animata da Irene Lippolis e Andrea Mignani. Per l’occasione sono stati realizzati tantissimi fiocchi rossoblù, i colori di, che sono stati appesi fuori delle attività commerciali ma anche nelle abitazioni private e negli uffici. Esarà anche l’occasione per mettere aiuna targa in memoria del barbiere Alberto Menconi, la cui bottega tra gli anni Ottanta e Novanta, e comunque fino alla sua scomparsa, fu un punto di riferimento per intere generazioni proprio come lo furono i, dove si davano appuntamento i ragazzi, dove si giocava a pallone, ci si confidava con gli amici.