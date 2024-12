Lanazione.it - Virdis: "Decisive tre gare". Il ds a caccia dei ’colpi’

Leggi su Lanazione.it

Erano attese altre novità da casa Prato dopo i movimenti di mercato della settimana scorsa e puntualmente sono arrivate. Alessandro Romairone non fa più parte della rosa biancazzurra. L’attaccante classe ‘99 e la società del presidente Stefano Commini hanno trovato l’accordo per rescindere il contratto. Il calciatore nativo di Vercelli chiude così la sua esperienza in forza ai lanieri con un bottino di 14 presenze fra campionato e coppa e un gol. Dopo aver cominciato da titolare sotto la gestione Maurizio Ridolfi, Romairone aveva perso sempre più spazio, non partendo dall’inizio nelle ultime sette uscite. E’ chiaro che la sua uscita implichi la necessità di un rinforzo nel reparto offensivo, già preannunciato da mister Marco Mariotti nei giorni passati e per il quale è al lavoro Francesco