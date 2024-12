Ilrestodelcarlino.it - Paz soffre Leao, Pieragnolo non spinge

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SATALINO 5. Loftus Cheek lo impegna dopo 90’’ di gioco ad annunciarne serata di straordinari. Invece una difesa ‘indifesa’ lo consegna ai rossoneri: dopo la parata in avvio, solo palloni imprendibili - ma susembra in ritardo, e ‘legge’ male il Pulisic che innesca la cinquina. Senza troppe colpe, ma anche senza ‘6’. PAZ 4,5. Gli tocca, e ci siamo già capiti: il laterale colombiano ci mette quello che ha, ma il fenomeno portoghese, senza offesa, è di un’altra categoria (1’ s.t. Miranda 5,5. Al debutto stagionale, non demerita, ma il Milan nei secondi 45’ rallenta) ODENTHAL 5.lo brucia quando ‘griffa’ il poker, ma già prima il ‘centralone’ olandese aveva fatto intuire difficoltà nel trovare la misura. MUHAREMOVIC 5. La solita attenzione, ma anche qualche inattesa sbavatura per il giovane centrale, cui il Meazza sembra dare ovvie, e giustificate, vertigini4,5.