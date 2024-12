Quifinanza.it - Gravina rischia il processo per autoriciclaggio e chiede l’indagine alla Figc: il caso libri

Leggi su Quifinanza.it

Il presidente della Federcalcio Gabrieleprocura delladi aprire un’inchiesta nei suoi confronti, in modo da poter dimostrare la sua estraneità sulle accuse die appropriazione indebita, per le quali potrebbe andare a. La procura di Roma ha infatti chiuso le indagini a suo carico relative a presunte irregolarità, in particolare a una provvigione che avrebbe ricevuto sui diritti Tv della Serie C attraverso un’intricata operazione su opzioni di una sua collezione diantichi. Una vicenda che potrebbe picconare la ricandidatura diin vista delle elezione dei vertici della Federazione.La richiestaprocura federale“Nell’assoluta convinzione della mia totale estraneità ai fatti contestati, ritengo opportuno informarla per quanto di sua competenza”: è quanto scritto dal presidente della Federcalcio, al procuratore della, Giuseppe Chinè,ndo di fatto di aprire un’inchiesta sportiva su di sé.