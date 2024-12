Quotidiano.net - Eurovast, uno sguardo da leader. L’innovazione e la sostenibilità per crescere nel segno della qualità

Leggi su Quotidiano.net

e lasono da sempre i capisaldi per la crescita dell’azienda famigliare, con sede a Lucca, e che da oltre trent’anni porta avanti nel rispetto dell’ambiente. Grazie alla collocazione nel territorio lucchese, nel quale la lavorazionecarta ha origini antichissime per meritoricchezza d’acqua offerta,è diventata una delle aziende primarie in Italia nel settore del tissue ed è oggi una realtàdel comparto cartario lucchese ed italiano, con quasi 300 dipendenti e dieci fra stabilimenti e cartiere. "Il gruppo – spiega il Ceo di, Umberto Romano - nasce e cresce col faro, in primis quella sociale; ciò si è tramutato nell’azione di rinascita di alcune aziende locali, che grazie ason tornate a nuova vita; nel 2024 abbiamo aperto un nuovo stabilimento per il prodotto finito a Pescia (Pistoia), sempre stando attenti all’impatto sull’ambiente: infatti nello stabilimento verrà avviato un impianto di 3 megawatt capace di supportare il totale ciclo produttivo.