Martina Franca: lupo ferito, soccorso a ridosso della statale 172 Messo in salvo

Ritrovato nella serata di domenica un esemplare disulla strada172 dain direzione Taranto, a circa 3 chilometri dal centro abitato, un territorio con la presenza di boschi che sono l’habitat naturale per questa specie. Intervenuta la Polizia Locale con una sua pattuglia che ha prontamente allertato il Servizio VeterinarioASL di Taranto, la veterinaria dott.ssa Daniela Mirelli ha prontamente visitato l’animale che aveva lesioni causate probabilmente da un impatto con una autovettura. Ilè stato preso in cura dai Servizi VeterinariASL ma le gravi lesioni addominali hanno portato al decesso dell’animale. Ilè un animale selvatico dal quale è dunque opportuno mantenersi a distanza, di carattere schivo e sfuggente non attacca l’uomo perché non lo riconosce come preda bensì come una minaccia da cui allontanarsi velocemente.