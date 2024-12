Secoloditalia.it - Lotta alla droga, arrivano i fondi dell’8 per mille: la scelta del governo contro le dipendenze

Leggi su Secoloditalia.it

Passa anche dall’8 perl’impegno delnelladipendenza de alle altrepatologiche. A questo scopo, infatti, sarà destinata la quota devoluta dai contribuentidiretta gestione dello Stato, così come deliberato dal Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La misura fa seguito al decreto legge varato in questa direzione nell’agosto del 2023.Ladel: l’8 pernon assegnato dai contribuenti vaIl Cdm “ha deliberato l’assegnazione della quota dell’otto perdell’Irpef devolutadiretta gestione statale per l’anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, ai fini del finanziamento di progetti/interventi voltiprevenzione ed al recupero dalle tossicoe dalle altrepatologiche.