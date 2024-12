Gqitalia.it - I GQ Fashion Awards 2024

Leggi su Gqitalia.it

La sfilata dell'annoHollywood di Rick OwensCourtesy of Rick Owens.A gennaio Rick Owens ha deciso di organizzare la sfilata nella propria casa di Parigi. Gli ospiti si sono accomodati sui suoi arredi e hanno bevuto caffè mentre le modelle sfilavano in salotto presentando la collezione dell’autunno. A differenza della maggior parte delle produzioni di Rick Owens, si è trattato di uno show molto intimo per chi è stato abbastanza fortunato da accaparrarsi uno dei circa 100 inviti. Owens ha avvertito un certo senso di colpa per non aver potuto includere anche i fan vestiti di nero che trattano i suoi spettacoli come festività nazionali. «Mi sono sentito un po’ uno stronzo per questo», ha ammesso sei mesi dopo. Così, per la collezione primavera 2025, ha deciso: «Parteciperanno tutti allo spettacolo!» Nel mese di giugno, 200 fan, studenti di moda e alcuni modelli abituali (più un gruppo di ginnasti di 13 persone) hanno sfilato intorno al Palais de Tokyo in stile Art Déco, come rappresentanti della repubblica di Rick Owens in una cerimonia olimpica diretta da Cecil B.