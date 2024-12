Lettera43.it - Harvey Weinstein è di nuovo ricoverato in ospedale a New York

Terzo ricovero inin meno di sei mesi per. L’ex produttore di Hollywood si trova nuovamente nella struttura di Bellevue, a Manhattan, dove rimarrà sotto osservazione fino a quando le sue condizioni non si stabilizzeranno. «Gli servono cure urgenti a seguito di allarmanti risultati dalle analisi del sangue», ha spiegato il suo legale Imran Amsari, che ha citato nuovamente le «condizioni deplorevoli e disumane» nel carcere di Rikers Island. A fine novembre, infatti, il team di avvocati dell’ex boss di Miramax aveva citato in giudizio la città di Newper «imprudenza, negligenza, imperizia medica e privazione dei diritti civili». Chiesto un risarcimento pari a 5 milioni di dollari.LEGGI ANCHE:incriminato per nuove accuse a New, terzo ricovero inper l’ex boss di Hollywood«Il signor, che soffre di numerose malattie (tra cui il cancro diagnosticatogli a ottobre, ndr.